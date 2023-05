Italiano: “Cabral ha sentito fastidio al piede, speriamo di averlo al 100% giovedì”

Dopo la vittoria della Fiorentina per 2-0 contro l’Udinese, il tecnico Vincenzo Italiano ha affrontato diverse tematiche durante la conferenza stampa, tra cui la condizione di Cabral, che sta tenendo in apprensione i tifosi viola in vista della prossima sfida.

L’allenatore ha rivelato che Cabral ha avvertito fastidio al piede, motivo per cui non si è allenato e non era a disposizione per l’incontro contro l’Udinese. La situazione preoccupa lo staff tecnico, ma Italiano si è augurato di poter contare sul giocatore al 100% per la prossima partita di giovedì.

Il tecnico ha sottolineato l’importanza di avere giocatori in ottima forma fisica e mentale per affrontare un impegno così cruciale come la partita contro il Basilea. Sarà fondamentale avere a disposizione atleti al massimo delle loro capacità, pronti a dare il massimo per la squadra. Italiano ha anche fatto presente che chi non sarà nelle giuste condizioni non avrà l’opportunità di scendere in campo durante la sfida in Svizzera.

La situazione di Cabral rappresenta quindi un punto di attenzione per l’intero ambiente viola. Il giocatore, autore di prestazioni di grande impatto e di importanti reti, è considerato una pedina fondamentale per il cammino della Fiorentina nella competizione. L’auspicio di tutti è che il centravanti brasiliano possa recuperare al meglio e mettere a disposizione la sua determinazione e il suo talento per la squadra.

Ora la Fiorentina si prepara a sfidare il Basilea in trasferta per l’incontro di ritorno delle semifinali di Conference League. Sarà una partita cruciale per determinare chi avrà accesso alla finale e l’obiettivo sarà quello di superare l’ostacolo svizzero e conquistare la possibilità di lottare per il trofeo. A partire da una rimonta che ribalti la notte da incubo di giovedì scorso al Franchi.