Ribaltone viola, nel finale Jovic e Ikoné firmano il sorpasso sulla Roma

La Fiorentina si è imposta in una partita emozionante contro la Roma al Franchi, ribaltando il risultato e vincendo per 2-1. Nonostante il contesto particolare, con entrambe le squadre che concentrano la loro attenzione sulle rispettive finali di Conference ed Europa League, i giocatori hanno dato vita a un match avvincente, offrendo uno spettacolo degno di nota.

Il primo tempo ha visto i giallorossi prendere il controllo del gioco, passando in vantaggio al 12′ grazie a un gol di El Shaarawy su cross di Belotti. La Roma avrebbe potuto raddoppiare al 26′ quando Wijnaldum si è trovato solo davanti al portiere dopo un’azione confusa, ma Cerofolini è riuscito a salvare la sua porta. La Fiorentina ha reagito e ha iniziato a mostrare segnali di risveglio, con Jovic che ha impegnato Svilar con un colpo di testa al 31′ e successivamente ha sfiorato il gol da fuori area.

Nel secondo tempo, entrambe le squadre hanno apportato alcuni cambiamenti tattici. Italiano ha sostituito Quarta con Milenkovic e Biraghi con Terzic, cercando di dare più equilibrio alla sua squadra. Mourinho ha invece deciso di preservare alcuni titolari, facendo entrare Mancini e Celik al posto di Smalling ed El Shaarawy. La Fiorentina ha reclamato un rigore al 2′ per una presunta mano di Mancini in area, ma l’arbitro ha lasciato correre.

I padroni di casa hanno continuato a premere sull’acceleratore, mentre la Roma ha cercato di difendersi con un atteggiamento più prudente, inserendo Cristante per Wijnaldum per rafforzare la mediana. Nonostante gli sforzi della Fiorentina, sembrava che il match si stesse avviando verso un pareggio, ma tutto è cambiato negli ultimi minuti.

Al 37′, Sottil è stato atterrato in area e la Fiorentina ha nuovamente reclamato un rigore, scatenando una discussione accesa tra le panchine che è stata placata con un cartellino giallo per Mourinho e un abbraccio tra i due allenatori. Quando sembrava che la partita stesse per concludersi sull’1-1, al 42′ un cross di Terzic ha trovato Kouame, il cui colpo di testa è stato deviato da Ibanez verso la linea di porta. Ikoné, fino a quel momento poco brillante, si è trovato nel posto giusto ed ha segnato a porta vuota, ribaltando il risultato e regalando la vittoria alla Fiorentina.

Questo sorpasso a sorpresa ha evidenziato un certo abbassamento del baricentro della Roma, che forse ha peccato di troppa cautela. Ora entrambe le squadre devono concentrarsi sulle rispettive finali, le uniche partite che realmente contano per loro.