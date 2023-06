Cabral, Saponara e Gonzalez: tre gemme a Sassuolo per chiudere la stagione con una vittoria

La Fiorentina ha ottenuto una vittoria convincente sul campo del Sassuolo con tre reti segnate da Cabral, Saponara e Gonzalez.

Nonostante la partita non sia stata indimenticabile, è stata resa brillante dall’1-2 di Saponara, che poi ha servito un assist a Nico Gonzalez per chiudere definitivamente la gara in quella che potrebbe essere l’ultima partita in maglia viola del fantasista.

Cosa è successo? Poco, almeno nel primo tempo. La stanchezza dei neroverdi e la cautela della Fiorentina hanno contribuito a una frazione senza particolari emozioni. Cambia tutto nella ripresa gazie a un errore del portiere del Sassuolo al 2′, quando il cross di Terzic è stato calcolato male da Russo, permettendo a Cabral di segnare il gol del vantaggio viola. Giocano bene i viola tanto che è la Fiorentina ad avvicinarsi al raddoppio con un colpo di testa di Quarta su calcio d’angolo.

Intanto Italiano ha sostituito Kouamé e Duncan con Nico Gonzalez e Bonaventura, mentre il Sassuolo ha inserito Defrel e Bajrami al posto di Ceide e Maxime Lopez, cercando di reagire con un cambio di modulo. Il pareggio del Sassuolo è arrivato grazie al Var, che ha individuato un contatto di Cabral con il braccio in area di rigore. Berardi ha trasformato il calcio di rigore portando il risultato sull’1-1.

La Fiorentina ha colto l’occasione data dagli spazi lasciati dai padroni di casa e segna due gol in rapida successione, con Saponara e Nico Gonzalez, il secondo su assist di Saponara stesso. Nel frattempo, tra le due reti, il Sassuolo è rimasto in dieci e – sull’1-3 – in nove.

Ora tutti gli occhi sono puntati sulla partita tra Torino e Inter, che potrebbe avere un impatto sull’ottava posizione finale della Fiorentina in classifica. Mentre mercoledì prossimo… lo sappiamo già.