Calciomercato, ufficiale Igor al Brighton

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Igor Julio al Brighton & Hove Albion Football Club.

Igor in Italia (e non solo)

Igor cresce nelle giovanili del Red Bull Brasil. Nel 2015, il suo talento attira l’attenzione degli austriaci del Liefering, una squadra collegata al rinomato club del Salisburgo. La sua avventura europea comincia quindi con il trasferimento in Austria.

Il 2018 segna un momento importante per Igor, poiché contribuisce alla vittoria della Youth League con il Salisburgo. Dopo questo successo, viene ceduto in prestito al Wolfsberger fino alla fine della stagione. Durante il prestito, dimostra il suo valore giocando titolare in 15 partite senza essere mai sostituito.

Nel 2019, il suo percorso lo porta all’Austria Vienna, ancora in prestito, dove continua a impressionare con prestazioni eccellenti. Le sue 30 presenze tra la Fußball-Bundesliga e la coppa nazionale attirano l’attenzione e lo fanno entrare tra i migliori giocatori del campionato austriaco.

Nel giugno 2019, Igor viene acquistato dalla SPAL a titolo definitivo, siglando un contratto quadriennale. Con la nuova squadra, fa il suo esordio in Coppa Italia e, sette giorni dopo, debutta anche nella Serie A contro l’Atalanta.

Nel gennaio 2020, si trasferisce alla Fiorentina con un prestito biennale e l’obbligo di riscatto. Qui fa il suo esordio contro la Juventus ma, purtroppo, la stagione successiva è segnata da qualche difficoltà e un infortunio serio, che limita le sue presenze. Nonostante ciò, la Fiorentina decide di riscattare il suo cartellino a fine stagione.

La stagione 2021/2022 si rivela migliore per Igor, ottenendo maggiore continuità e diventando una scelta sempre più frequente nell’undici titolare, soprattutto grazie al nuovo allenatore italiano.