Mohamed e Filippo, tornare in campo per seguire le proprie passioni

Mohamed e Filippo, un terzino sinistro e un difensore, un’amicizia frutto dell’incontro sul campo per Integration League nella squadra del Francavilla.

Mohamed è nato in Costa d’Avorio ma a 17 anni ha lasciato il suo paese per venire in Italia. Dopo aver finito gli studi in terza media si sta dedicando al calcio professionistico, che è la sua vera passione.

Filippo invece è originario di Francavilla e ha sempre vissuto qui. Anche lui condivide le passione per il calcio ma lo aveva abbandonato a 26 anni, per dedicarsi a lavoro e famiglia.

Gli idoli che li guidano sono tanti. Mohamed cita Daniele De Rossi, Yaya Touré e Frank Kessie mentre Filippo ricorda Jaap Stam. Da piccolo infatti i compagni di squadra gli dicevano di avere lo stesso taglio di capelli e così, per questa forma di vicinanza, è nata una passione.

Mohamed e Filippo sono arrivati ad Integration League con la voglia di divertirsi, di creare nuove amicizie, ma anche di giocare bene e dimostrare le loro abilità.

E poi, entrambi al termine di questa intervista avevano dichiarato di sperare nella vittoria e alla fine il Francavilla ha alzato davvero la coppa del primo posto. Un sogno conquistato in campo.