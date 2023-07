Giovani viola, prestiti e cessioni: le situazioni Bianco, Fruk e Krastev

Un veloce riassunto sui giovani della Fiorentina in uscita attraverso la formula del prestito (e non solo) in ordine inversamente cronologico.

Alessandro Bianco alla Reggiana

Oggi, ad esempio, la Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Bianco alla AC Reggiana 1919. Toni Fruk ceduto al Rijeka

Il 12 luglio invece la Fiorentina aveva comunicato di aver ceduto, a titolo definitivo. i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Toni Fruk al HNK Rijeka.



Dimo Krastev al Catanzaro Calcio