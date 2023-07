San Donato Tavarnelle iscritto in serie D

Il San Donato Tavarnelle comunica di aver completato le procedure necessarie per poter iscrivere la squadra al campionato di serie D.

Allo stesso tempo, a fronte dell’impegno annunciato dalla società giallo blu all’indomani della retrocessione in LND, in merito alla volontà di presentare domanda di riammissione al campionato di Lega Pro, il San Donato Tavarnelle fa sapere che non vi sono margini per poter ambire a tale possibilità.

Il San Donato Tavarnelle resta però vigile in merito agli sviluppi delle prossime settimane che arriveranno dagli enti federali ed amministrativi in merito alla possibilità di presentazione di domanda di ripescaggio in Lega Pro