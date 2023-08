Amichevole in festa con 7 reti viola. Sestri Levante, gol della bandiera

La prima al Franchi sfiora quasi 8000 presenze. Probabilmente il dato più importante in un’amichevole in cui era più importante incontrare i tifosi che il risultato finale.

Non c’è partita con il Sestri Levante, anche se la formazione messa in campo da Italiano è estremamente sperimentale. Difesa giovanissima con Martinelli tra i pali assieme a Kayode e Comuzzo. Esordio anche per Gianni Infantino, le poche certezze nell’undici iniziale vengono da capitan Biraghi, Jovic, Duncan e Kouamé a cui si somma l’ormai “noto” Sabiri.

Ritmi blandi, senza tensione, nel primo tempo con un 5-0 al riposo che riflette chiaramente come la partita abbia seguito un’unica direzione, nonostante la presenza in campo di molti giovani e giocatori di riserva, come scelto da Italiano. Il primo gol è messo a segno da Comuzzo al 5′. Sabiri raddoppia il vantaggio in seguito a una brillante combinazione con Jovic al 13′, mentre, al 20′, Kouame crea l’occasione per l’autogol di Pane.

Entra nel tabellino dei marcatori poco dopo sfruttando un pallone che era sfuggito a Jovic. Nel finale di tempo, minuto 38′, arriva un altro autogol da parte del Sestri, con il sfortunato Parlanti protagonista di questa azione.

La ripresa ha ancora meno da raccontare se non il gol del 6-0 in apertura di Kokorin, da sempre oggetto misterioso al Franchi che lo omaggia con la solita ironia fiorentina. Spazio anche per Sabiri su punizione, la sua specialità, per il settimo gol dell’incontro. Al 67°, nell’infinita girandola di sostituzioni, al posto di Kokorin, appena 20 minuti per lui (ormai fuori da ogni progetto di recupero, ndr), scende in campo Nzola: il più atteso di tutti. Al 79° protagonista anche Toci, in prestito ai liguri proprio dalla Fiorentina, anche se il gol della bandiera viene assegnato a Troiano. Finisce così, senza il gol dell’angolano. C’è tempo domani sera, nuova amichevole in salsa estiva al Franchi.

Fiorentina – Sestri Levante 7-1

Reti: 5° Comuzzo, 13° e 56° Sabiri, 21° autorete Pane, 28° Kouamé, 38° autorete Parlanti, 46° Kokorin, 79° Troiano.