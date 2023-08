Coppa Italia: un’autorete elimina il Pisa, passa il Frosinone

Nel pomeriggio il Pisa ha affrontato la sfida di Coppa contro il Frosinone assieme ai propri tifosi. Non è poco avere la presenza in trasferta di ben 200 spettatori che hanno dimostrato il loro sostegno incondizionato alla squadra nerazzurra nonostante la data prettamente festiva.

La partita si decide nel primo quando il Frosinone va in vantaggio al 7′ minuto: la svolta della partita è un autogol sfortunato da parte di Canestrelli, frutto di una carambola scaturita da un potente tiro in diagonale di Caso. Nonostante il Frosinone sia riuscito a tenere bene il campo e ad avvicinarsi al raddoppio in un paio di occasioni, il Pisa non si è arreso.

Nella ripresa, la squadra ospite ha spinto con determinazione, sfiorando il pareggio in un paio di occasioni cruciali. Tuttavia, grazie ai cambi strategici operati dal tecnico Di Francesco, il Frosinone è riuscito a mantenere la sua posizione e a proteggere il vantaggio minimo. L’entusiasmo dei tifosi del Pisa non è mai svanito, e la loro presenza e il loro sostegno costante sono stati come un motore per la squadra, che ha lottato fino all’ultimo minuto. In un finale emozionante, il Pisa ha sfiorato il pareggio con un tiro di L. Tramoni durante i minuti di recupero, ma la palla ha mancato di poco la porta, lasciando i tifosi con il pari in gola.

FROSINONE-PISA 1-0

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui (30’ st Brescianini); Baez (30’ st Garritano), Borrelli (20’ st Cuni), Caso (20’ st Kvernadze). Allenatore: Di Francesco.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Hermannsson (43’ st Tramoni L.), Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Nagy (30’ Veloso), Marin; D’Alessandro (30’ st Arena), Moreo (43’ st Masucci), Tramoni M.; Torregrossa (30’ st Toure). Allenatore: Aquilani.

Arbitro: signor Davide Ghersini di Genova

Marcatore: 7’ pt Canestrelli (aut F.)

Note: spettatori totali: 3.804 (di cui 203 ospiti); totale incassato euro 32.840,00; angoli: 6-3 per il Pisa; ammoniti: 11’ st Romagnoli (F), 23’ st Hermannsson (P), 44’ st Monterisi (F); recuperi: 2’ pt: 4’ st.