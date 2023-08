Fiorentina, contro il Creta finisce 1-1. In gol Kokorin

Secondo test per la Fiorentina dopo la gara di ieri conto il Sestri Levante, battuto per 7-1.

Oggi l’avversario è il Creta squadra che milita nella prima divisione greca. Sono proprio gli ellenici a rendersi pericolosi con Dicko, che si invola verso Terracciano e calcia in diagonale con la sfera che esce di un soffio. La risposta delle Fiorentina arriva solo al quarto d’ora con una punizione di Mandragora che finisce a lato di poco. Passano due minuti e Bonaventura serve a Brekalo un pallone d’oro che il croato spedisce sul palo. I cretesi quando possono pungono e da angolo ancora Dicko che di testa spedisce tra le braccia di Terracciano un pallone che poteva fare malissimo ai viola. Bonaventura è ben ispirato e ci prova con un perfido rasoterra, anche questa volta Mandas si salva vendendo scorrere la sfera sul fondo. Sottil su punizione impegna Mandas. Al 34’ i viola passano: Sottil serve un bell’assist a Kokorin che freddamente batte Mandas per l’1-0. Prima del finale di tempo Arthur da lontano per poco non centra il sette.

La ripresa si apre con Italiano che getta nella mischia N’Zola che prende il posto di Sottil. L’angolano si fa pericoloso di testa. Kokorin crossa e N’Zola spizzica il pallone che esce sul fondo. Al 56’ Kokorin ha la palla per la doppietta personale, ma spreca da due passi calciando forte ma fuori. Il tiro di Dodo spezza un po’ la monotonia della ripresa, il tiro però non ha fortuna dalle parti di Mandas. C’è pure Bonaventura che sfiora il raddoppio con una botta che Mandas devia in qualche modo. I Greci dopo il cooling break sfiorano il pareggio con Phellype che centra il montante sinistro della porta difesa di Terracciano. Bonaventura a un quarto d’ora dalla fine si divora il 2-0, facendosi parare una conclusione a botta sicura. Nel finale è sempre Phellype che ci prova con Milenkovic costretto a chiudere in corner. Sul centro in area dalla lunetta Pasalidis di testa spara su Parisi e i viola si salvano. A un minuto dalla fine il Creta pareggia: Bifouma crossa e Phellype da due passi mette alle spalle di Terracciano. Denes avrebbe la palla del nuovo vantaggio, ma il giovane gigliato tenta un improbabile tiro al giro che viene parato dal portiere ospite.

FIORENTINA – OFI CRETA 1-1

Reti: 34° Kokorin, 90° Phellype