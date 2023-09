Cresciamo in Viola, dietro le quinte del progetto

Il progetto cresciAMO in VIOLA prevede per ogni classe 4 lezioni di 2 ore l’una alla scoperta del web, dei rischi e delle opportunità connesse alla rete, per promuovere un utilizzo sano e consapevole di internet mettendo al bando discriminazione e razzismo.

Agli intensi incontri in aula con professionisti dell’Università di Firenze, però, si affiancano tante e divertenti iniziative pensate per far immergere gli studenti di elementari, medie e superiori nel mondo della Fiorentina… questo video mostra le emozioni e la partecipazione degli alunni a queste esperienze tutte viola!

Dalla sua nascita nel 2019 il progetto ha coinvolto oltre 3.200 studenti dalle elementari alle superiori con lezioni mirate a renderli cittadini consapevoli del web: scopri di più su questa iniziativa, vai su www.acffiorentina.com/it/altri/cresciamoinviola

cresciAMO inVIOLA è presente sul portale Le Chiavi della Città del Comune di Firenze, consulta la pagina dedicata