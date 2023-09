Poker Inter: i nerazzurri dominano, la Fiorentina subisce

Non c’è storia a San Siro: L’inter supera la Fiorentina a San Siro per 4-0 con le reti di Thuram, la doppietta di Lautaro e la rete su rigore di Çalhanoğlu.

Se Vincenzo Italiano voleva chiudere una serie di cinque match nel complesso positivi – due vittorie (Genoa e Rapid Vienna), un pareggio (Lecce) e una sconfitta indolore (l’andata contro gli austriaci) – ha mancato l’obiettivo. La scelta di confermare 9/11 della vittoria di giovedì sera non ha pagato, anzi. La Fiorentina è sembrata ferma sulle gambe e, dopo il raddoppio, incapace di reggere all’intensità dell’Inter. Insomma, per dirla in poche parole, la partita si risolve in modo pressoché perfetto per la squadra di Simone Inzaghi, che vince 4-0 e si posiziona in vetta alla classifica accanto al Milan.

La gara vede due protagonisti principali: Marcus Thuram e Lautaro Martinez, la nuova coppia d’attacco dell’Inter. Thuram segna un gol e fornisce un assist impeccabile a Martinez, che realizza una doppietta e si piazza in testa alla classifica dei cannonieri. Il terzo gol dell’Inter è opera di Hakan Calhanoglu su calcio di rigore. La Fiorentina, dall’altra parte, si mostra timida e incapace di contrastare gli avversari. La disparità tra le due squadre è evidente, almeno in questa partita. La vittoria dell’Inter è netta, ma il gioco dei viola probabilmente non è questo. Nella finale di Roma, assai più incerta nel risultato finale, si notava lo scarto tra Inter e #Fiorentina. Stasera, calciomercato escluso, questo divario sembrava perfino più ampio specie se si incontrano una squadra che sa concretizzare e una che sembra arrendersi al fato — Andrea Trapani (@andtrap) September 3, 2023 Il risultato conseguito dall’Inter manda un messaggio chiaro agli avversari: la squadra è una delle favorite per la conquista dello Scudetto. Questa vittoria rappresenta anche un avvertimento al Napoli e al Milan, in vista del derby che si terrà il 16 settembre. Sarà un incontro di grande risonanza e interesse per i tifosi delle due squadre.

Gli highlights di Inter – Fiorentina 4-0

Inter-Fiorentina 4-0

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries (70′ Cuadrado), Barella (59′ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (70′ Carlos Augusto); Thuram (70′ Arnautovic), Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur (76′ Amatucci), Mandragora; Gonzalez (55′ Brekalo), Bonaventura (55′ Infantino), Kouamé (46′ Sottil); Beltran (46′ Nzola). All. Italiano

Arbitro: Matteo Marchetti

Gol: 24′ Thuram, 53′ Lautaro Martinez, 58′ rig. Calhanoglu, 74′ Lautaro Martinez