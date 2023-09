Viola travolti dall’Inter, Italiano si prende la responsabilità

Durante la conferenza stampa post-partita, il mister della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha commentato la sconfitta subita contro i nerazzurri senza giri di parole. Italiano ha ammesso che la squadra ha mostrato alcune carenze, confermando il rendimento altalenante visto anche in Conference League. Ha spiegato che dopo il primo gol subito, la squadra ha perso reattività e non è stata in grado di mettere in pratica quanto pianificato. Ha sottolineato la necessità che i giocatori siano al 100% sia fisicamente che mentalmente per competere in questa categoria e ha ammesso di aver commesso degli errori nelle scelte.

Riguardo al mercato, Italiano ha difeso le decisioni della società, affermando che sono stati ceduti giocatori importanti ma sono arrivati nuovi elementi che potrebbero contribuire positivamente. Ha sottolineato che una prestazione negativa di 60 minuti non dovrebbe mettere in discussione le strategie adottate durante il mercato e ha espresso fiducia nella capacità della squadra di riprendersi.

Il mister ha anche parlato dell’importanza di assumersi la responsabilità per le decisioni prese e ha riconosciuto che alcuni giocatori non erano al massimo della forma fisica. Ha chiarito che, nonostante l’inizio difficile, la squadra si è preparata a lungo per superare il turno di Conference League e che non ci saranno più scuse in futuro.

Infine, Italiano ha sottolineato l’aspetto positivo dell’approccio della squadra nei primi 20-25 minuti della partita e ha dichiarato che il lavoro per amalgamare i nuovi giocatori con i vecchi continuerà. Ha riconosciuto che le squadre di vertice sono sempre le stesse da diversi anni, ma ha promesso che la Fiorentina proverà a ridurre il gap e a essere competitiva nelle posizioni di vertice.