Fiorentina: rischio divieto di trasferta UEFA per i tifosi

Dopo la gara di Vienna senza tifosi viola, si rischia il bis… e il ter.

Nelle pagine dell’edizione odierna de La Repubblica Firenze, emerge una notizia che potrebbe gettare un nuovo problema per chi vuole seguire Fiorentina nelle trasferte europee. La questione riguarda gli scontri avvenuti tra i tifosi viola e quelli del Genk prima della partita di Conference League. Questi incidenti hanno sollevato preoccupazioni significative, tanto che il delegato presente a Genk ha avuto un colloquio con la dirigenza della Fiorentina, e non ha escluso l’applicazione di sanzioni.

La situazione è resa ancor più delicata dalla precedente partita contro il Basilea, in cui i tifosi della Fiorentina si sono trovati coinvolti in tafferugli che hanno comportato una punizione sotto forma di una partita a porte chiuse in trasferta. Questo tipo di sanzione ha un impatto significativo sia sui tifosi, che non possono seguire la loro squadra preferita nelle trasferte, sia sui giocatori, che perdono il supporto dei propri sostenitori.

La situazione attuale potrebbe portare a un ulteriore divieto di trasferta per i tifosi viola. Le decisioni in questo caso sembrano basarsi sulla recidività, mettendo in discussione la partecipazione dei tifosi alle trasferte in Europa League. Se tale divieto dovesse essere confermato, colpirebbe le trasferte contro Cukaricki e Ferencvaros, privando sia i tifosi della Fiorentina della possibilità di visitare due mete come Leskovac e Budapest, sia i giocatori della spinta e del sostegno appassionato dei propri sostenitori.

La Fiorentina dovrà ora aspettare la decisione ufficiale delle autorità competenti per comprendere le conseguenze di questi episodi e pianificare il futuro delle trasferte europee. La situazione rimane quindi incerta, e la squadra e i suoi tifosi sperano che possa essere trovata una soluzione che consenta a tutti di continuare a godere delle emozioni del calcio europeo.