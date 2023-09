Stadio Mannucci aperto per la partita di oggi

Biglietteria Stadio aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 fino alla fine del primo tempo. Tagliandi disponibili anche presso l’edicola Calcio Point Stazione

L’ incontro tra Pontedera e Recanatese sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche su Now TV.