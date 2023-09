Mister Italiano alla vigilia di Fiorentina-Atalanta ha parlato al canale ufficiale della società.

Come vede la partita? I taliano ha iniziato parlando della preparazione post-sosta: “Il lavoro è stato proficuo, anche se ci mancavano i nazionali che era meglio avere a disposizione per accelerare il loro inserimento. Abbiamo comunque lavorato bene in queste due settimane per preparare una partita complicata contro un avversario forte. Dobbiamo essere attenti.” Riguardo ai giocatori rientrati dalle nazionali, Italiano ha dichiarato: “Stanno tutti bene, anche se ripeto che sarebbe stato meglio averli in queste due settimane. Sono comunque carichi e a disposizione per domani.”