Un gol per parte, Pisa e Bari con un punto a testa

Che peccato! I tifosi nerazzurri erano pronti a sognare, ma la realtà ha riservato loro un’altra dose di frustrazione accentuata dal fatto che il Pisa non vince davanti al proprio pubblico addirittura dal marzo scorso contro il Benevento.

Nel primo tempo, il Pisa è sceso in campo trovando gli applausi dell’Arena Garibaldi. Un minuto e l’incursione di Calabresi fa tremare lo stadio. Poco dopo Valoti ha cercato la rete con un tiro potente: idem Marin che ha colpito la traversa. Minuto 11, momento decisivo del match: calcio d’angolo, Beruatto con un tiro di sinistro dal limite porta il Pisa in vantaggio. Non c’è tempo per gioire che D’Alessandro ha dovuto abbandonare il campo a causa di un problema al ginocchio.

Nel secondo tempo sono arrivati i cambi, con Mlakar, Touré e Nagy che hanno sostituito Moreo, Arena e Miguel Veloso. Nell’ultimo quarto d’ora, Gattuso ha effettuato l’ultimo cambio, inserendo Esteves al posto di Valoti. Tuttavia, quando la speranza della vittoria sembrava affermarsi, arriva il pari di Akpa-Chuckwu ll’85’. Il finale del match è stato offuscato da un brutto intervento di Nagy, che gli è costato il doppio giallo e l’espulsione. La delusione dei tifosi di casa era palpabile mentre il fischio finale suggellava un’altra occasione sprecata.

Pisa-Bari 1-1

Gli highlights

Il tabellino

PISA (3-5-2). Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Leverbe; D’Alessandro (35′ st Barbieri), Miguel Veloso (61′ Nagy), Marin, Valoti (75′ Esteves), Beruatto; Arena (61′ Touré), Moreo (61′ Mlakar). A disposizione. Loria, Caracciolo, Vignato, Jureskin, Masucci, De Vitis, Barberis. Allenatore Aquilani

BARI (4-3-1-2). Brenno; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci (61′ Frabotta); Acampora (87′ Benali), Maiello, Maita (61′ Achik); Sibilli; Morachioli (73′ Aramu), Nasti (73′ Akpa-Chuckwu). A disposizione. Farroni, Matino, Di Cesare, Bellomo, Douma, Pucino, Koutsoupias. Allenatore Mignani.

Arbitro. Rosario Abisso di Palermo. Assistenti. Cipressa-Yoshikawa. 4° Ufficiale. Renzi. Var. Gariglio. Avar. Marchetti.

Reti. 12′ Beruatto, 85′ Akpa-Chuckwu

Note. Ammoniti Acampora, Marin, Akpa-Chuckwu. Espulso Nagy all’88 per doppia ammonizione. Spettatori 7.663. Recupero 5′ pt, 4′ st