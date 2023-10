Carrarese, doppia beffa nel finale: pareggio del Pineto e un palo clamoroso

La Carrarese si è vista sfuggire tre punti preziosi allo stadio “dei Marmi” di Carrara, dove il Pineto ha ottenuto un pareggio per 1-1 nel finale. La squadra ospite ha dimostrato una grande resilienza e ha conquistato un risultato prezioso, nonostante sia rimasta in inferiorità numerica nella ripresa.

Entrambe le squadre hanno confermato il loro schieramento tattico, con il Pineto che ha adottato un 3-5-2 e la Carrarese che ha risposto con lo stesso schema di gioco.

Gli highlights di Carrarese-Pineto 1-1

Il primo tempo ha visto alcune occasioni da entrambe le parti, ma è stata la Carrarese a colpire per prima. Al 38′, Capello ha portato in vantaggio i padroni di casa grazie a un cross di Zanon e a una precisa conclusione rasoterra. La Carrarese si è quindi portata in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, la Carrarese ha continuato a premere e ha avuto un’ottima occasione al 4′ con Capello, il cui colpo di testa è stato parato magnificamente da Tonti.

La partita ha preso una piega sorprendente al 27′ del secondo tempo, quando il Pineto è rimasto in dieci a causa del cartellino rosso inflitto ad Amadio per proteste. In quel momento, sembrava che la Carrarese potesse controllare il match e assicurarsi i tre punti.

Tuttavia, il Pineto non si è arreso e ha continuato a lottare. Nel finale, quando tutto sembrava perduto, è giunto il momento di Volpicelli, che ha siglato il gol del pareggio allo scadere. Il suo calcio di punizione ha superato la barriera e ha beffato un immobile Bleve, portando il risultato sul 1-1.

Ma la partita non aveva finito di regalare emozioni. Al 51′ del secondo tempo, la Carrarese ha colpito il palo in modo clamoroso, mentre Njambe ha evitato il peggio per il Pineto spazzando via il pallone. La partita è quindi terminata con un pareggio, un risultato che ha visto il Pineto strappare un punto alla Carrarese in un finale emozionante.

Il pareggio è un risultato importante per il Pineto, che ha dimostrato una grande determinazione nonostante l’inferiorità numerica. La Carrarese dovrà invece rammaricarsi per non aver sfruttato appieno le opportunità create e per aver visto sfumare la vittoria nel finale.