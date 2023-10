Tre punti per il terzo posto, Fiorentina bella e vincente. Notte fonda per il Cagliari

A quelle altezze ci sono le vertigini, la Fiorentina deve stare attenta a non averne. Il terzo posto, seppur a pari punti con Juve e Napoli, non era previsto nemmeno nei sogni più audaci.

Nel primo tempo è stata la squadra viola ad avere il controllo del gioco sin dai primi minuti. La formazione guidata da Vincenzo Italiano sembra essere in gran forma e ha dominato il campo durante la prima frazione di gioco.

Uno dei protagonisti indiscussi è stato Nicolás Iván González, che ha dimostrato di essere inarrestabile. La sua presenza in campo ha messo in seria difficoltà la difesa del Cagliari, creando costantemente pericoli per la porta avversaria. A sua volta Kayode è stato un vero e proprio “moto perpetuo”: con la sua corsa incalzante, ha coperto oltre cinque chilometri nel primo tempo, mettendo pressione costante sulla difesa avversaria. Anche Giacomo Bonaventura ha dimostrato di essere in grande forma, distribuendo assist e calcio di qualità che hanno fatto la gioia del pubblico del Franchi. D’altro canto, il Cagliari si è trovato completamente in balia della Fiorentina. Le scelte tattiche di Claudio Ranieri, che ha optato per un modulo 3-5-2, e la decisione di marcare a uomo giocatori chiave come Arthur e Bonaventura non hanno prodotto i risultati sperati.

Che dire? Al termine del primo tempo, la Fiorentina è in vantaggio di due reti, ma potrebbe considerarsi sfortunata a non aver segnato di più, data la netta supremazia in campo. Nella ripresa, infatti, girandola di cambi tale da riempire il tabellino per Italiano: una scelta ovvia per garantire energie fresche in vista di giovedì, ma anche per evitare un senso di appagamento potenzialmente molto rischioso dopo un grande primo tempo (citofonare Lecce). Al 75′ spazio anche per Nzola che sostituisce un applauditissimo Beltran, ancora a secco, piaciuto al pubblico del Franchi per la sua garra. Pochissimo altro da dire, Nzola prima ha mancato l’appuntamento con il primo gol nell’uno contro uno contro Radunovic e poi ha messo nel sacco il 3-0. Serata perfetta per una squadra finalmente bella e… vincente.

IL TABELLINO DI GARA

FIORENTINA-CAGLIARI 2-0



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan (90+2 Mandragora), Arthur; Brekalo (64′ Brekalo), Bonaventura (64′ Infantino), Gonzalez (64′ Ikoné); Beltran (75′ Nzola). All. Italiano

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Dossena, Wieteska, Hatzidiakos (75′ Obert); Zappa (74′ Di Pardo), Nandez, Makoumbou, Deiola (46′ Oristanio), Augello; Shomurodov (46′ Prati), Petagna (74′ Pavoletti). All. Ranieri

Arbitro: sig. Di Bello M.

Reti: 3′ Gonzalez, 21′ aut. Dossena, 90+4′ Nzola.

Ammoniti: 86′ Infantino.