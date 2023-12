Lavori Stadio Franchi: due offerte per la riqualificazione

Si è conclusa oggi la fase di presentazione delle offerte per i tanto attesi lavori di riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il bando di gara ha visto la partecipazione di due aziende, che ora si apprestano a essere valutate dalla commissione giudicatrice nominata dal responsabile unico del progetto (RUP).

Alle ore 13, termine ultimo per la ricezione delle offerte, sono state depositate due proposte che saranno oggetto di attenta valutazione nei prossimi giorni. La commissione giudicatrice, nominata immediatamente dal RUP, procederà domani alle ore 15 all’apertura delle offerte tecniche in una seduta online riservata agli offerenti.

Solo coloro che hanno presentato un’offerta avranno accesso a questa fase cruciale del processo di selezione. La commissione valuterà le proposte tecniche, determinando poi una data per l’apertura delle offerte economiche, seguendo il calendario previsto dal bando di gara.

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha dichiarato l’importanza di questo momento, sottolineando che la presentazione di due offerte conferma l’integrità e la validità del processo di gara. Il sindaco ha espresso fiducia nei passaggi successivi e ha evidenziato il significativo progresso raggiunto per il quartiere di Campo di Marte e l’intera città di Firenze.

Il processo di riqualificazione dello Stadio Franchi è stato considerato un traguardo impensabile fino a pochi mesi fa e rappresenta un passo avanti significativo per migliorare sia le strutture dello stadio che l’esperienza complessiva per i tifosi e gli spettatori.

I contatti costanti e proficui con la società calcistica Fiorentina indicano un impegno continuo nella collaborazione per lo sviluppo del progetto, inclusi gli aspetti logistici. Il sindaco Nardella ha indicato che questi progressi sono un segnale positivo per il futuro del quartiere e dell’intera comunità. Si attendono ora gli sviluppi successivi nel processo di selezione e aggiudicazione, con l’obiettivo di completare il progetto entro la fine dell’anno in corso.