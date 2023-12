Fiorentina vs Comune di Firenze: cosa succede intorno al futuro dello Stadio Franchi

“Infatti da Mercafir in poi tutte le opzioni avanzate da questa amministrazione sono state utili solo a perdere tempo e soldi. Una volta capito che Commisso voleva intervenire sul Franchi, Franceschini intervenne sbarrando la strada, la domanda è in aiuto di chi. Oggi pare si faccia lo stadio a strati, come una cipolla. Dopo anni Nardella non è stato in grado di offrire una alternativa alla Viola su dove giocare. Ha ragione Barone, quindi: far giocare la Fiorentina in zona è una priorità, il resto è secondario”.

Cosa accadrà?

La polemica continua, con i tifosi e gli appassionati di calcio che attendono con ansia sviluppi positivi per garantire che la Fiorentina possa continuare a giocare nella sua casa tradizionale durante la fase di ristrutturazione dello stadio Franchi. La questione è ora al centro dell’attenzione, poiché si discute su quale possa essere la sede temporanea per la prossima stagione e come garantire il minimo impatto possibile su una delle squadre di calcio più amate e storiche d’Italia.