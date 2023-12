La gioia di Commisso, l’analisi di Vincenzo Italiano nel post Torino

“L’avevo detto dopo la sconfitta con l’Inter e lo ripeto anche oggi, questa Fiorentina è più forte di quella dello scorso anno, lo avevamo già dimostrato e abbiamo continuato a farlo anche stasera. Oggi la squadra ha battuto l’ennesimo record di questo splendido 2023. Un grande grazie lo dedico al Mister, ai miei ragazzi ed al nostro straordinario pubblico che anche stasera ci è stato vicino dal primo all’ultimo minuto. Auguro a tutti un Felice Anno Nuovo che speriamo sia a tinte viola”. Queste le parole del Presidente Rocco Commisso dopo aver parlato al telefono con Mister Italiano, Ranieri, Terracciano, Bonaventura e Biraghi.

Le parole di Vincenzo Italiano dopo la vittoria contro il Torino

“È stata una vittoria in cui abbiamo sofferto nel primo tempo”, dice Vincenzo Italiano alla stampa, “non riuscivamo a contrastarli anche se poi Terracciano si sta rivelando in grande forma e ha bloccato due tiri pericolosi. Troviamo questo gol che ci dà tre punti e una classifica straordinaria in un periodo in cui abbiamo cambiato la mentalità: ci sacrifichiamo di più, siamo compatti. Mi dispiace per Sottil, il cui infortunio è l’unica macchia”.

“I tifosi hanno il diritto di sognare”. Parola di Milenkovic

Il difensore Nikola Milenkovic ha parlato così ai microfoni dei canali ufficiali del club viola: “Una vittoria fondamentale per la classifica. Siamo molto contenti. Contro il Torino non era facile, contro di loro abbiamo giocato sempre partite difficili dal punto di vista fisico. Anche oggi infatti ci sono stati molti duelli. Sapevamo che loro sarebbero partiti forte, ma alla fine siamo contenti di essere riusciti ad ottenere i tre punti“. I tifosi? “Hanno il diritto di sognare. Abbiamo fatto una partita paziente, non si può segnare subito sempre. Luca è stato bravo a segnare di testa un gol che vale tre punti. Siamo contentissimi e guardiamo avanti”.

Le parole del Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone