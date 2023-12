Verso Cagliari-Empoli: il racconto dei precedenti giocati in Sardegna

Sfida numero 34 quella di sabato tra Cagliari e Empoli con un bilancio, nei 33 precedenti totali fin qui giocati, di 17 vittorie azzurre, 6 pareggi e 10 successi sardi.

I numeri delle partite giocate in Sardegna

Parlando delle sole gare giocate in Sardegna, 16, 8 le vittorie dei padroni di casa, 4 pareggi e 4 le affermazioni azzurre.

Il primo confronto risale alla stagione 1950/51, Serie C, con i sardi che vinsero 1-0 grazie alla rete di Torriglia. Nuovo confronto un anno più tardi, con gli azzurri che vinsero 1-0 con gol di Ghersetich. La sfida torna nel campionato 1961/62, ancora in serie C, e i padroni di casa vinsero 4-1 con la tripletta di Torriglia e il gol di Congiu (di Tognoni la rete azzurra). Si arriva agli anni Ottanta, Cagliari e Empoli si affrontano nella Serie B 1983/84 ed ecco il primo pareggio, 1-1, con il vantaggio azzurro di Cinello pareggiato da Carnevale. Confronto che si ripetè anche nelle due stagioni successive, sempre in B con due vittorie dei padroni di casa: Poli firmò la sfida del febbraio 1985, un gol di De Rosa e l’autogol di Vertova decisero la gara del gennaio del 1986.

Nel marzo del 1999 la prima sfida nella massima serie, con il Cagliari che al Sant’Elia battè 5-1 gli azzurri guidati da Sandreani, grazie ad una tripletta di M’boma e ad una doppietta messa a segno da Muzzi (Di Napoli in gol per l’Empoli). Si torna in B negli anni duemila ed ecco, il 27 aprile del 2001, una nuova vittoria azzurra per 3-2, con la doppietta di Maccarone e il gol di Marchionni a render vane le reti di Buso e Cammarata. Nuova sfida, e nuova vittoria azzurra, un anno più tardi, quando Maccarone, un autorete di Lopez e la rete di bresciano ribaltarono il vantaggio cagliaritano firmato da Cammarata. Nel campionato 2005/06 le due squadre si ritrovano di fronte in Serie A e il Cagliari superò gli azzurri 4-1, grazie alla doppietta di Esposito e alle reti di Suazo e Abeijon (Tavano a segno per l’Empoli) nella stagione successiva la sfida si chiuse 0-0, nel campionato 2007/08 nuova vittoria sarda, 2-0, con le reti di Acquafresca e Fini.

Arriviamo agli ultimi precedenti: nel marzo del 2014 un gol di Vecino nel recupero regalò il pari agli azzurri di Sarri, replicando al vantaggio cagliaritano di Joao Pedro nel maggio del 2017 vincono invece i padroni di casa, 3-2, con la doppietta di Farias e il gol di Sau a rendere inutili le marcature di Zajc e Maccarone; nel gennaio del 2019, 2-2 con le reti di Pavoletti e Farias per i padroni di casa e di Zajc e Di Lorenzo per gli azzurri infine successo Empoli nel settembre del 2021 con i gol di Di Francesco e di Stulac.

Ecco nel dettaglio tutte le gare giocate in Sardegna tra Cagliari e Empoli:

1950/51 Serie C Cagliari-Empoli 1-0

1951/52 Serie C Cagliari-Empoli 0-1

1961/62 Serie C Cagliari-Empoli 4-1

1983/84 Serie B Cagliari-Empoli 1-1

1984/85 Serie B Cagliari-Empoli 1-0

1985/86 Serie B Cagliari-Empoli 2-0

1998/99 Serie A Cagliari-Empoli 5-1

2000/01 Serie B Cagliari-Empoli 2-3

2001/02 Serie B Cagliari-Empoli 1-3

2005/06 Serie A Cagliari-Empoli 4-1

2006/07 Serie A Cagliari-Empoli 0-0

2007/08 Serie A Cagliari-Empoli 2-0

2014/15 Serie A Cagliari-Empoli 1-1

2016/17 Serie A Cagliari-Empoli 3-2

2018/19 Serie A Cagliari-Empoli 2-2

2021/22 Serie A Cagliari-Empoli 0-2

Source: Empoli FC.