Pradé e Italiano alle prese con un punto che sa di rimpianto

Anche il tecnico Vincenzo Italiano ha condiviso le sue impressioni dopo il pareggio. Ha riconosciuto che ultimamente la squadra ha avuto difficoltà a trovare velocità nei primi tempi e ha sottolineato la necessità di un approccio diverso. Tuttavia, ha elogiato la reazione della squadra, specialmente per il contributo degli attaccanti, sebbene avesse sperato in una vittoria piuttosto che solo in un pareggio.

Italiano ha anche discusso della gestione di Arthur, notando che il giocatore ha avuto un problema fisico che lo ha tenuto fuori per una settimana. Ha spiegato che, non essendo al massimo della forma, Arthur viene utilizzato per equilibrare la squadra, apportando sostanza con Mandragora e Duncan.

Sul nuovo arrivo Faraoni, Italiano ha dichiarato di essere soddisfatto del suo contributo anche se ha fatto solo mezzo allenamento. Ha elogiato la sua esperienza e ha evidenziato il ruolo chiave che può svolgere, apportando qualità con la sua capacità di fornire assist.

Infine, Italiano ha commentato la crescita di Beltran, sottolineando che il dato più positivo riguarda le reti dei due centravanti, sottolineando che quando gli attaccanti segnano, stanno facendo il loro dovere. In particolare, ha notato che Beltran sta migliorando, lavorando meglio spalle alla porta e segnando gol importanti per la squadra viola.

