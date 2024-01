Basta Pinamonti, i viola regalano un tempo e la partita al Sassuolo

La gara la decide una rete di Pinamonti dopo 8′. Reazione viola con tante occasioni, un rigore parato da Consigli a Bonaventura e una rete annullata a Martinez Quarta.

Firenze ci credeva, giocava in casa a Reggio Emilia, la squadra un po’ meno. Almeno dopo un primo tempo da dimenticare non viene altro da pensare. Insomma la Fiorentina chiude il girone di andata al quarto posto in classifica nonostante una sconfitta amara contro il Sassuolo.

Il match

La partita è stata un susseguirsi di eventi folli, con gol annullati, rigori sbagliati e un assedio finale che, nonostante la generosità, si è rivelato infruttuoso. L’allenatore Dionisi ha schierato una formazione offensiva con Berardi, Thorstvedt e Lauriente a supporto di Pinamonti. Dall’altra parte, Italiano ha optato per Ikone, Bonaventura e Brekalo dietro a Nzola, con Mandragora a centrocampo e Quarta in difesa.

Il primo tempo vede i viola andare sotto per un gol elementare, con Kayode che si fa infilare sulla fascia e Pinamonti che sfrutta la situazione per siglare un gol facile facile. I viola giocano male, sembrano molli e lenti, rischiando il raddoppio e subendo un altro gol annullato. La ripresa, invece, offre un certo risveglio, con una netta occasione per pareggiare grazie a un rigore assegnato per fallo di mano di Ferrari.

Il momento cruciale arriva con il rigore, ma l’esecuzione di Bonaventura si rivela fallimentare, respinta con sicurezza da Consigli. La sfortuna continua con un gol di Martinez Quarta annullato dal Var per fuorigioco. Nonostante l’assalto finale, la Fiorentina non riesce a trovare la rete, e il Sassuolo si aggiudica la vittoria.

Nonostante la serata storta, il quarto posto al giro di boa è un risultato da elogiare per la Fiorentina. Ora, l’attenzione si sposta sulla sfida del 9 gennaio contro il Bologna nei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra del Presidente Commisso ha dimostrato di avere le carte in regola per competere ai vertici, e il futuro appare promettente nonostante la battuta d’arresto. Calciomercato permettendo, il frigofero è pieno ma forse servirebbe cambiare alimentazione almeno sulle fasce.

Gli highlights

[articolo modificato il 7 gennaio]