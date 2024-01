Lutto nel calcio: addio a Gigi Riva

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Luigi Riva detto Gigi. Campione azzurro e del Cagliari, aveva 79 anni. Soprannominato “Rombo di Tuono”, è stato probabilmente il centravanti italiano più forte di sempre.



Gigi Riva, nato a Leggiuno, ha iniziato la sua carriera da calciatore in Serie C con la maglia del Legnano nella stagione 1962/63 . Poi la grande avventura a Cagliari: 14 campionati, 315 presenze, 164 reti segnate e lo scudetto vinto nel 1969/70. Con la maglia dell’Italia Gigi Riva ha disputato 42 gare, andando a segno 35 volte, miglior marcatore azzurro di tutti i tempi. Nel 1968 vinse i campionati Europei e nel 1970 arrivò secondo ai Mondiali di Messico. Nel 2011 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. Dal 1990 al 2013 è stato anche team manager dell’Italia.