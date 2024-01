Vincenzo Italiano: “Con l’Udinese pronti a reagire dopo il passo falso contro il Sassuolo”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha condiviso le sue prospettive sulla sfida imminente contro l’Udinese in un’intervista al sito ufficiale del club.

Dopo il recente passo falso contro il Sassuolo, Italiano sottolinea l’importanza di concentrarsi interamente sulla partita di campionato a venire.

“La concentrazione deve essere tutta su questa gara di campionato perché bisogna essere bravi a ripartire dopo il passo falso di Sassuolo, poi penseremo a quello che ci aspetterà nei prossimi impegni. Ma domani riparte il campionato e dobbiamo cercare di muovere la classifica,” afferma Italiano.

Sulla valutazione dell’avversaria, l’Udinese, Italiano la descrive come una squadra sempre difficile da affrontare, caratterizzata da una notevole forza fisica e qualità quando si avvicina alla metà campo avversaria. Sottolinea l’importanza di preparare la squadra considerando i punti di forza della Fiorentina e individuando le possibili vulnerabilità degli avversari.

“Abbiamo preparato la partita considerando i nostri punti di forza e dove possiamo mettere gli avversari in difficoltà, con lo stesso spirito di cercare di vincere sempre perché la nostra classifica e il periodo dove siamo richiedono punti e grandi prestazioni,” aggiunge l’allenatore.

Sul fronte delle novità di formazione, Italiano esprime soddisfazione per l’aggiunta di un giocatore d’esperienza e qualità come Faraoni. Confida che il nuovo arrivo contribuirà significativamente e aiuterà a far crescere giocatori come Kayode. Inoltre, fa menzione del recupero di Sottil, che si è allenato con la squadra nelle ultime due sessioni. “Ho aggiunto un giocatore importante, d’esperienza e qualità. Sono convinto che ci darà una grossa mano e ci aiuterà tantissimo lì in quella zona a far crescere e maturare Kayode. Inoltre, recuperiamo Sottil che si è allenato con noi nelle ultime due sedute; per il resto stiamo bene,” spiega Italiano.

Infine, sull’importanza di ritornare alla vittoria, l’allenatore ribadisce il suo messaggio precedente. La squadra è attualmente in una posizione promettente nella classifica, e per mantenerla o migliorarla, è essenziale concentrarsi sulla prestazione imminente e accumulare punti. “L’ho già detto, dobbiamo essere concentrati su questo impegno per reagire al ko di Sassuolo perché siamo in una classifica bellissima e vogliamo continuare ad alimentarla con prestazioni e cercando di fare punti per migliorarla e continuando a fare un buon lavoro. Stiamo prendendo belle soddisfazioni ma si archivia e si riparte e domani dobbiamo fare punti con l’Udinese,” conclude Vincenzo Italiano.