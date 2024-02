Commisso torna a parlare, le sue parole sul momento dei viola

Intervento del Presidente Rocco B. Commisso a Buongiorno Viola Park del 9 febbraio

Il presidente ha ricordato Kurt Hamrin in chiusura del suo intervento ma è in apertura che ha spiegato la ratio del collegamento registrato andato in onda durante la trasmissione “Buongiorno Viola Park”.

“In questi giorni – ha detto – ho parlato con tutta la squadra, dirigenti, mister e staff. Sono sempre vicino ai miei ragazzi e a chi lavora per me. Ho iniziato così e farò sempre così. Non sono contento degli ultimi risultati ma questa è tra le migliori stagioni della mia proprietà. Dopo 22 partite abbiamo 34 punti, solo una volta abbiamo fatto di più. Abbiamo già vissuto alti e bassi ma siamo sempre stati capaci di rialzare la testa. Lo faremo anche questa volta insieme ai nostri tifosi. Ho ricordato loro le responsabilità singole che si hanno indossando la maglia viola”.

Commisso ha fatto un appello ai tifosi chiedendo loro di non abbandonare la squadra nel momento di difficoltà.

Il video integrale