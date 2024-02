Infantino in Primavera. Al Viola Park i giovani battono la Juve

Difficile capire se la notizia di Gino Infantino che scende in campo con la maglia della Primavera invece con quella della prima squadra sia più o meno forte della vittoria che i ragazzi di Galloppa hanno conquistato contro la Juve.

Partiamo dalla seconda, anche per dovere di cronaca: i giovani della Fiorentina centrano il nono risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia. Numeri che sembrano quelli di una rivincita su un brutto inizio di campionato. Al Viola Park è stata battuta la Juventus, per 1-0, grazie a una rete di Baroncelli che ha messo in rete un bel cross dalla destra di Sené. Una vittoria che porta i viola a quota 25 punti in classifica, in zona assai tranquilla, con i bianconeri ormai a sole 3 lunghezze, con una finale di Coppa Italia ancora da conquistare.

In campo anche il talento argentino, Gino Infantino con il numero 20, che ha giocato in una posizione probabilmente ‘chiesta’ da Vincenzo Italiano presente – non a caso – sulle tribune del “Curva Fiesole”. 67 minuti per lui, in un ruolo da mediano tra centrodestra e centrosinista, un giallo “pericoloso” e una partita da rivedere. Insomma, probabilmente ci sarà ancora da attendere per vedere l’argentino in campo con la prima squadra dal primo minuto.