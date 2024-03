Conference League: i sorteggi di quarti di finale, semifinali e finale

I sorteggi dei quarti di finale, semifinali e finale di UEFA Europa Conference League.

La Fiorentina sfiderà il Viktoria Plzen nei quarti di finale di Conference League.

Andata in Repubblica Ceca ritorno al Franchi. In caso di passaggio in semifinale i viola sfideranno la vincente di Brugge – Paok.

Gli orari e i giorni

I quarti di finale tra la Fiorentina e il Viktoria Plzen sono fissati per le 18.45 sia all’andata (11.04 in Repubblica Ceca) che al ritorno (18.04 al Franchi). Inoltre, il giorno 11 aprile, i greci dell’Olympiacos affronteranno il Fenerbache nel pomeriggio, mentre al ritorno sarà il turno di Lille contro l’Aston Villa, sempre alle 18.45 insieme alla Fiorentina. Le altre partite si svolgeranno alle 21.

Le semifinali, sia di andata che di ritorno, avranno luogo sempre alle 21, salvo nel caso in cui il Brugge superi il turno: in questo caso, la semifinale eventualmente in Belgio (quella di ritorno) si terrà l’8 maggio alle 18.45. Ore 21 in Grecia se passerà il PAOK.