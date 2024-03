Fiorentina, il Viktoria non è da sottovalutare

Commenti positivi dopo l’esito del sorteggio della Fiorentina per i quarti di Conference League, il Vktoria Plzen sembra un avversario abbordabile. Osservando però più da vicino le statistiche della formazione della Repubblica Ceca, si scopre invece che bisogna prestare molta attenzione. In Europa infatti il Plzen vanta una striscia positiva di 14 gare, a conferma che la sfida non è affatto da sottovalutare.

Il Viktoria proviene dai preliminari e finora ha giocato in totale 14 gare di Conference League, in cui vanta un ruolino eccellente: 11 vittorie e 3 pareggi. Si presenterà alla sfida con i Viola da imbattuta, mettendo in risalto un’ottima retroguardia, come si spiegano le 11 gare senza subire nemmeno una rete.

Nell’ultimo turno ha avuto la meglio la squadra svizzera del Servette ai calci di rigore, dopo un duplice pareggio per 0-0. Ottimo il cammino nella fase a gironi, vincendo tutte le partite e subendo soltanto una rete. Qualificata come prima forza davanti alla Dinamo Zagabria.

Dai numeri descritti si intuisce che siamo di fronte ad una formazione molto ostica, guidata in panchina dall’esperto Miro Koubek, il cui credo è soprattutto prima non prenderle. Nel massimo torneo della Repubblica Ceca, il Viktoria è terzo alle spalle dello Slavia e dello Sparta. Molto bene il cammino nelle ultime 15 partite di campionato, con un bilancio di 11 successi e 4 pareggi.

Tra i giocatori della rosa da tenere maggiormente d’occhio c’è senza dubbio il bomber Thomas Chory, autore di 4 reti in questa edizione della Conference. Solitamente i suoi partner d’attacco sono Vydra e Sulc, quest’ultimo a segno 14 volte in campionato. Nell’undici titolare anche il colombiano John Mosquera, giocatore che predilige la fascia destra e con il vizio del goal (2 le sue reti in Europa). Sull’out di sinistra agisce invece il brasiliano Cadu, apprezzato dai tifosi per le frequenti folate offensive.

La gara di andata tra Viktoria Plzen e Fiorentina è in programma il prossimo 11 aprile alla Doosan Arena, il ritorno una settimana dopo, il 17 aprile, allo stadio Franchi; dando uno sguardo alle quote sul calcio, le probabilità per il passaggio del turno, vedono proprio quest’ultima in vantaggio. Tuttavia, sarà necessario dimostrare sul campo di essere i più forti per confermare questi pronostici della vigilia.