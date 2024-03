Under 17 di Lega Pro, buona prestazione della rappresentativa contro la Roma

Si è conclusa la gara amichevole disputata dalla Rappresentativa di Lega Pro Under 17 nella capitale. I giovani calciatori della Serie C NOW, guidati dal Commissario Tecnico Daniele Arrigoni, hanno affrontato a viso aperto la selezione U17 della AS Roma, ma sono usciti sconfitti dal terreno di gioco del campo “A. Di Bartolomei” del centro sportivo di Trigoria. Uno a zero il risultato finale, dopo un primo tempo senza reti, ma altra valida prestazione offerta dalla Rappresentativa di Lega Pro dopo l’ultima vittoria contro l’Under 17 della Fiorentina.



Una bellissima giornata di sport impreziosita dalla visita ai giovani calciatori da parte di Daniele De Rossi, Campione del Mondo 2006 con la Nazionale e oggi allenatore della Roma.

Gli schieramenti

AS ROMA U17: Sbaccanti, Lulli, Tesauro, Troiani, Terlizzi, Marchetti, Arduini, Scacchi, Cinti, Malafronte, Ferrara; a disposizione: Pannozzo, Belmonte, De Caro, Morucci, Panico, Piermattei, Sarac, Sugamele, Valenza, Zinni.

RAPPRESENTATIVA DI LEGA PRO U17: Iuliano, Zanni, Carlini, Zamagni, Di Bari, Greco, De Mori, Moschella, Sammaritani, Baglivo, Berti;

a disposizione (tutti subentrati nella seconda frazione di gioco): Santer, Barizza, Lanzone, Barberini, De Martino, Petrone, Viola, Cecchinato.

Il tabellino del match

Primo tempo (0-0)

Secondo tempo (1-0): De Caro al 20’ s.t. (AS Roma).

[articolo aggiornato alle 18:24]