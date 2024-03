Stop ai biglietti! Franchi esaurito per Fiorentina-Milan

La Fiorentina, infatti, ci tiene ad avvertire i propri tifosi che la partita al Franchi contro il Milan è ufficialmente Sold Out. “Ringraziamo i nostri tifosi per la presenza”, scrive la società. “Per eventuali disponibilità residue consigliamo di monitorare la pagina ufficiale di biglietteria ACF Fiorentina, altrimenti di contattare il FiorentinaPoint in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket.”