D’Amato e Giusti, due esterni in prestito dalla Primavera della Fiorentina per l’Ac Prato

L’Ac Prato rinforza il pacchetto delle quote a disposizione di mister Ridolfi. Ufficializzato l’arrivo in prestito dalla Primavera della Fiorentina dei due esterni Gabriele D’Amato ed Edoardo Giusti, entrambi classe 2006.

Due elementi in grado di coprire le corsie laterali, sia in fase difensiva, sia in fase offensiva, ma che all’occorrenza hanno già dimostrato, durante il loro percorso nel settore giovanile della squadra viola, di saper ricoprire anche altri ruoli con buona personalità ed efficacia. Il terzino sinistro D’Amato è reduce da una stagione vissuta da protagonista con l’Under 18 della Fiorentina, nella quale ha messo in fila 28 presenze in campionato (segnando anche un gol) e due presenze alla Viareggio Cup. Anche l’esterno destro Giusti ha appena concluso una stagione da protagonista con la maglia dell’Under 18 viola, condita da 22 presenze in campionato (e due gol) e da una presenza alla Viareggio Cup. A Gabriele ed Edoardo va un caloroso benvenuto nella famiglia biancazzurra.