Terza maglia 2024/2025, la scelta in rosso di Fiorentina e Kappa

Il design della maglia Third 24/25 si ispira ad alcune delle terze maglie più amate negli anni ’90, come quella della stagione 1995/1996, quando la Fiorentina vinse la sua quinta Coppa Italia.

In occasione del novantottesimo compleanno dalla fondazione del Club, che risale al 29 agosto 1926, Fiorentina e Kappa® presentano la nuova KOMBAT™ Pro THIRD 24/25. Un omaggio alla storia della Fiorentina e ad alcune delle terze maglie più apprezzate dal pubblico.

Il colore rosso è dunque un richiamo al passato mentre la distribuzione sfumata del colore costituisce una novità assoluta. Sulle maniche il giglio tono su tono, simbolo del Club e della città di Firenze, rende omaggio alla stagione 1995/1996, quando la Fiorentina conquistò la quinta Coppa Italia. I dettagli viola sulle maniche e sul colletto rappresentano invece il collegamento con il presente del Club. Sul fronte della maglia sono presenti il logo dello sponsor tecnico e quello dello sponsor di maglia, mentre sul retro del colletto esterno si trova la scritta “FIORENTINA”. All’interno del colletto sono invece presenti 13 gigli: 12 bianchi in omaggio al dodicesimo uomo e uno viola per ricordare Davide Astori.

Dal punto di vista tecnico, il third kit ha tutte le caratteristiche della Kappa® Kombat™ Pro 2025: realizzato con tessuti ultraleggeri e cuciture in nylon stretch, garantisce massimo comfort ed elasticità. Inoltre, la tecnologia Hydroway Protection assicura alta traspirabilità e un’efficace dispersione del calore corporeo. Ogni dettaglio è studiato per eliminare gli sfregamenti sulla pelle.

La nuova maglia è disponibile per l’acquisto a partire da giovedì 29 agosto nei negozi fisici della Fiorentina, in selezionati punti vendita Robe di Kappa®, e online su kappa.com e fiorentinastore.com.