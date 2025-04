La Viola fa festa: Kean stende l’Atalanta e riapre la corsa europea

Firenze si tinge di viola in una serata che potrebbe pesare parecchio sulla lotta per l’Europa. La Fiorentina di Palladino doma l’Atalanta con una zampata di Kean nel finale di primo tempo e si rilancia nella corsa ai posti che valgono la Champions League. Una gara intensa, giocata con coraggio e attenzione tattica, in cui la squadra di Gasperini si è ritrovata imbrigliata dalla determinazione dei padroni di casa. Secondo ko consecutivo per la Dea, che ora rischia di vedersi risucchiata dalle inseguitrici.

Errore fatale di Hien, Kean punisce

L’assenza last minute di Gosens costringe Palladino a rivedere i piani: dentro Parisi a sinistra, mentre in avanti la coppia Gudmundsson-Kean prova a scardinare la difesa nerazzurra. Gasperini risponde con il tridente pesante: Retegui torna titolare, affiancato da Lookman e De Ketelaere. L’avvio è subito vivace, con la Fiorentina che reclama un rigore per una spinta di Zappacosta su Kean dopo appena tre minuti. La Dea si rende pericolosa al 19’, quando Lookman calcia da buona posizione ma trova la deviazione provvidenziale di Ranieri. Il match si sblocca al tramonto del primo tempo: Hien sbaglia il controllo in uscita, Kean capisce tutto e parte in campo aperto, battendo Carnesecchi con un diagonale chirurgico. Un errore pesante che manda la Fiorentina avanti all’intervallo.

La Viola sfiora il raddoppio, l’Atalanta non punge

Nella ripresa la Fiorentina riparte con la stessa intensità e sfiora il 2-0 dopo pochi minuti: Mandragora trova un corridoio perfetto per Gudmundsson, che prova un pallonetto su Carnesecchi senza trovare la porta. Anche Fagioli ci prova da fuori area, ma il portiere atalantino è attento. Gasperini prova a cambiare volto alla squadra inserendo Maldini e Samardzic per Lookman e Retegui, con De Ketelaere avanzato a centravanti. I nerazzurri si scuotono al 20’ con un tentativo del belga che sfiora il palo, ma l’Atalanta fatica a trovare spazi tra le maglie viola. Dall’altra parte Kean va vicino alla doppietta, ma il suo destro finisce alto.

Palladino gestisce, Gasperini si gioca le ultime carte

Nel finale le squadre si allungano e fioccano le occasioni. Al 27’ Ranieri ha sul piede la palla del ko, ma Carnesecchi è miracoloso per due volte. Gasperini si gioca le ultime mosse con Cuadrado e Ruggeri per dare freschezza sulle fasce, ma la Fiorentina regge con ordine. Palladino nel finale ridisegna la squadra inserendo Zaniolo, Richardson e Comuzzo per gestire le energie e respingere gli ultimi assalti atalantini. Mandragora quasi sigilla la gara con un pallonetto che per poco non beffa Carnesecchi.

Tre punti pesanti per la Fiorentina

Al triplice fischio è festa viola: secondo successo consecutivo per la Fiorentina, che si rilancia nella corsa europea con una prova di carattere e solidità. Palladino trova la prima vittoria contro Gasperini dopo quattro sconfitte di fila, mentre l’Atalanta incassa il secondo stop consecutivo e vede il terzo posto traballare. La corsa Champions è più viva che mai e Firenze sogna in grande.

Highlights