Reggio Emilia: informazioni per i tifosi viola al Mapei Stadium

ACF Fiorentina, in vista della gara di ritorno dei Play Off di Conference League contro il Polissya ,che si disputerà domani, giovedì 28 agosto alle ore 20:00, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, informa i propri tifosi che:
(dal Casello Reggio Emilia prendere Via Gramsci e poi via Tegani, seguire indicazioni “Tribuna Nord” – Parcheggio esclusivo: Piazzale Romano / Piazzale Lari):
- Per i Tifosi che assisteranno alla gara dalla Tribuna Ovest è a disposizione fino ad esaurimento il seguente parcheggio:
Su https://www.acffiorentina.com/ticketing/prima-squadra-maschile sono ancora disponibili biglietti per tutti i Settori dell’impianto aperti alla vendita con prezzo promozionale per gli abbonati alla stagione 25/26.
Le casse della Biglietteria del Mapei Stadium domani saranno aperte dalle ore 17:00.