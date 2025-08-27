I convocati per Fiorentina – Polissya

La lista dei convocati viola per la partita di ritorno del preliminare di Conference League contro il Polissya.
1) BRASCHI Riccardo
2) COMUZZO Pietro
3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
4) DE GEA QUINTANA David (P)
5) DZEKO Edin
6) FAGIOLI Nicolò
7) FAZZINI Jacopo
8) FORTINI Niccolò
9) GOSENS Robin Everardus
10) GUDMUNDSSON Albert
11) KOŠPO Eman
12) KOUADIO Eddy Nda Konan
13) LEZZERINI Luca (P)
14) MANDRAGORA Rolando
15) MARÍ VILLAR Pablo
16) MARTINELLI Tommaso (P)
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PONGRAČIĆ Marin
20) RANIERI Luca
21) RICHARDSON Michael Amir Junior
22) SABIRI Abdelhamid
23) SOHM Simon Salomon Junior
24) VITI Mattia