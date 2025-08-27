Posted on by

I convocati per Fiorentina – Polissya

logo.svg?language=it

La lista dei convocati viola per la partita di ritorno del preliminare di Conference League contro il Polissya.

1) BRASCHI Riccardo

2) COMUZZO Pietro

3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

4) DE GEA QUINTANA David (P)

5) DZEKO Edin

6) FAGIOLI Nicolò

7) FAZZINI Jacopo

8) FORTINI Niccolò

9) GOSENS Robin Everardus

10) GUDMUNDSSON Albert

11) KOŠPO Eman

12) KOUADIO Eddy Nda Konan

13) LEZZERINI Luca (P)

14) MANDRAGORA Rolando

15) MARÍ VILLAR Pablo

16) MARTINELLI Tommaso (P)

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) SABIRI Abdelhamid

23) SOHM Simon Salomon Junior

24) VITI Mattia