Focus sui nostri prossimi avversari di Conference League

Oggi
si
sono
tenuti
i
sorteggi
della
fase
a
gironi
di
Conference
League.
Vediamo
più
nel
dettaglio
i
6
avversari
pescati
dalla
Fiorentina.
Le
tre
gare
in
casa
si
giocheranno
contro
Dinamo
Kiev,
AEK
Atene
e
Sigma
Olomouc
mentre
le
tre
in
trasferta
saranno
contro
Mainz,
Rapid
Vienna
e
Losanna.
Inutile
citare
i
tanti
incontri
contro
gli
ucraini
di
Kiev
e
dell’intreccio
con
l’attuale
allenatore
del
Polissya,
Rotan.
Vediamo
dunque
assieme
i
ragazzi
più
in
mostra
di
queste
squadre.
Il
giocatore
più
rappresentativo
del
team
ucraino
è
Vanat:
attaccante
centrale
ventitreenne
mancino,
cresciuto
proprio
nelle
giovanili
della
Dinamo
Kiev.
Atene
non
evoca
bei
ricordi
per
i
tifosi
viola
e
nell’AEK
si
è
da
poco
trasferito
il
francese
Martial:
la
punta
non
ha
bisogno
di
presentazioni
e
dopo
tantissimi
anni
di
carriera
al
Manchester
United,
il
classe
1995
cerca
riscatto
in
terra
greca.
La
più
sconosciuta
ai
molti
è
la
squadra
ceca.
Michez
è
nato
nel
2002
un’ala
destra
dotato
di
un’ottima
gamba
e
passato
anche
tra
le
fila
dello
Slavia
Praga.
Il
club
tedesco
è
arrivato
sesto
nell’ultima
Bundesliga
ed
è
impossibile
non
citare
il
fantasista
Nabel.
Classe
2002
nato
in
Germania
e
ambidestro
è
un
giocatore
brevilineo
e
rapido,
bravissimo
negli
inserimenti.
Il
Rapid
Vienna
è
già
stata
affrontata
dai
viola
nello
spareggio
di
Conference
League
nel
2023,
perdendo
in
Austria
ma
ribaltando
il
punteggio
a
Firenze.
Impossibile
non
citare
il
capitano
austriaco
Seidl:
bravo
con
entrambi
i
piedi
e
di
ruolo
trequartista.
Il
Losanna
ha
sconfitto
nel
doppio
confronto
il
Besiktas
per
2-1
nell’aggregato
finale.
Detiene
diversi
giocatori
interessanti
e
di
qualità
tra
cui
Sanches.
Il
classe
2003
è
un
centrocampista
mancino
molto
versatile
ed
in
grado
di
giocare
anche
dietro
la
punta
o,
all’occorrenza,
da
riferimento
centrale
nel
terminale
offensivo.
Grande
curiosità
dunque
di
scoprire
più
nel
dettaglio
i
nostri
avversari
in
questo
nuovo
cammino
europeo.