Focus sui nostri prossimi avversari di Conference League



Oggi

si

sono

tenuti

i

sorteggi

della

fase

a

gironi

di

Conference

League.

Vediamo

più

nel

dettaglio

i

6

avversari

pescati

dalla

Fiorentina.



Le

tre

gare

in

casa

si

giocheranno

contro

Dinamo

Kiev,

AEK

Atene

e

Sigma

Olomouc

mentre

le

tre

in

trasferta

saranno

contro

Mainz,

Rapid

Vienna

e

Losanna.



Inutile

citare

i

tanti

incontri

contro

gli

ucraini

di

Kiev

e

dell’intreccio

con

l’attuale

allenatore

del

Polissya,

Rotan.

Vediamo

dunque

assieme

i

ragazzi

più

in

mostra

di

queste

squadre.



Il

giocatore

più

rappresentativo

del

team

ucraino

è

Vanat:

attaccante

centrale

ventitreenne

mancino,

cresciuto

proprio

nelle

giovanili

della

Dinamo

Kiev.



Atene

non

evoca

bei

ricordi

per

i

tifosi

viola

e

nell’AEK

si

è

da

poco

trasferito

il

francese

Martial:

la

punta

non

ha

bisogno

di

presentazioni

e

dopo

tantissimi

anni

di

carriera

al

Manchester

United,

il

classe

1995

cerca

riscatto

in

terra

greca.



La

più

sconosciuta

ai

molti

è

la

squadra

ceca.

Michez

è

nato

nel

2002

un’ala

destra

dotato

di

un’ottima

gamba

e

passato

anche

tra

le

fila

dello

Slavia

Praga.



Il

club

tedesco

è

arrivato

sesto

nell’ultima

Bundesliga

ed

è

impossibile

non

citare

il

fantasista

Nabel.

Classe

2002

nato

in

Germania

e

ambidestro

è

un

giocatore

brevilineo

e

rapido,

bravissimo

negli

inserimenti.



Il

Rapid

Vienna

è

già

stata

affrontata

dai

viola

nello

spareggio

di

Conference

League

nel

2023,

perdendo

in

Austria

ma

ribaltando

il

punteggio

a

Firenze.

Impossibile

non

citare

il

capitano

austriaco

Seidl:

bravo

con

entrambi

i

piedi

e

di

ruolo

trequartista.



Il

Losanna

ha

sconfitto

nel

doppio

confronto

il

Besiktas

per

2-1

nell’aggregato

finale.

Detiene

diversi

giocatori

interessanti

e

di

qualità

tra

cui

Sanches.

Il

classe

2003

è

un

centrocampista

mancino

molto

versatile

ed

in

grado

di

giocare

anche

dietro

la

punta

o,

all’occorrenza,

da

riferimento

centrale

nel

terminale

offensivo.



Grande

curiosità

dunque

di

scoprire

più

nel

dettaglio

i

nostri

avversari

in

questo

nuovo

cammino

europeo.