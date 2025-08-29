Energia e concentrazione: pomeriggio di lavoro per la squadra apuana allo stadio Dei Marmi

Nella giornata di oggi, la formazione apuana ha vissuto un intenso pomeriggio di allenamento sul campo dello stadio comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara. Guidati dal tecnico Antonio Calabro e dal suo staff, i giocatori hanno iniziato la sessione con esercizi di riscaldamento individuali, per poi dedicarsi a precise e mirate esercitazioni tattiche.

Il programma di preparazione proseguirà domani con una nuova seduta, fondamentale per affinare gli ultimi dettagli in vista dell’importante partita di domenica 31 agosto alle 19:00, quando gli apuani affronteranno il Padova ancora sul terreno di gioco di Carrara. Con determinazione e lavoro di squadra, la squadra si prepara ad accogliere il prossimo impegno di campionato con grande concentrazione.

