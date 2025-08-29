Nella giornata di oggi, la formazione apuana ha vissuto un intenso pomeriggio di allenamento sul campo dello stadio comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara. Guidati dal tecnico Antonio Calabro e dal suo staff, i giocatori hanno iniziato la sessione con esercizi di riscaldamento individuali, per poi dedicarsi a precise e mirate esercitazioni tattiche.
Il programma di preparazione proseguirà domani con una nuova seduta, fondamentale per affinare gli ultimi dettagli in vista dell’importante partita di domenica 31 agosto alle 19:00, quando gli apuani affronteranno il Padova ancora sul terreno di gioco di Carrara. Con determinazione e lavoro di squadra, la squadra si prepara ad accogliere il prossimo impegno di campionato con grande concentrazione.
Energia e concentrazione: pomeriggio di lavoro per la squadra apuana allo stadio Dei Marmi
