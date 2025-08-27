Pioli e Fazzini: “Testa al Polissya, prendiamoci l’Europa”

Le parole di Mister Pioli e di Jacopo Fazzini dal Wind Tre Media Center del Viola Park, in vista del match di ritorno del preliminare di Conference League contro il Polissya.

PIOLI:

FORMAZIONE – “Qualcosa cambierò. A Cagliari ho scelto la continuità, mentre domani sarà la terza partita della settimana e quindi ne dovrò tenere di conto. Sicuramente non cambierà certo il nostro atteggiamento, quello è fondamentale per vincere ogni partita”.

DZEKO – “Edin sta bene. Ha avuto qualche problemino la scorsa settimana, ma è pronto per giocare. Ha fatto un’ottima preparazione e domani giocherà da prima punta”.

PICCOLI – “Un innesto in rosa importante, con caratteristiche variabili. Roberto ha grandi capacità tecniche e fisiche. E’ convinto di avere fatto la scelta giusta, siamo molto soddisfatti del suo approccio mentale.

MERCATO – “Non è il momento di parlare di trasferimenti. E’ il momento di parlare del Polissya, perche domani dovremo affrontare una gara fondamentale per guadagnarci l’Europa”.

FAZZINI:

CONCORRENZA – “Cerco sempre di adattarmi alle richieste del Mister. A Cagliari ho cercato di dare il mio contributo. La concorrenza è normale che ci sia, perché siamo un grande Club”

CONFERENCE – “E’ sicuramente un obiettivo. Saranno tutte gare complicate, prima però dovremo fare bene contro il Polissya”.

RUOLO – “Decide il Mister, io sono a disposizione, con il massimo del mio impegno. Noi calciatori abbiamo il dovere di metterci sempre impegno, cuore e professionalità”

GUDMUNSSON – “Siamo simili. Albert ha grandi qualità, io cerco di prendere sempre le cose positive dai miei compagni. E’ un altro modo per crescere”.

ESORDIO IN VIOLA – “E’ stata una bella emozione, giocare con la maglia viola è sempre bello, ancora di più se si tratta di una gara europea”.