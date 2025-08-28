Posted on 28 Agosto 2025 by Redazione Primavera: ufficiale l’acquisto di Sulayman Jallow ACF Fiorentina comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sulayman Jallow, attaccante classe 2007, proveniente dal Rimini FC. Il giovane calciatore sarà aggregato alla Primavera, a disposizione di Mister Galloppa per la stagione sportiva 2025/26. Condividi: Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra) X Fai clic per condividere su Mastodon (Si apre in una nuova finestra) Mastodon Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra) Reddit Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra) Pocket Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra) Stampa Correlati Fiorentina