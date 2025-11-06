INFO BIGLIETTI: GUIDONIA-PONTEDERA

È
aperta
la
vendita
dei
biglietti
per
il
settore
ospiti
per
assistere
alla
gara
Guidonia
Montecelio-Pontedera,
tredicesima
giornata
di
Serie
C
Sky
Wifi,
in
programma
sabato
8
novembre,
ore
17:30,
allo
Stadio
Comunale
di
Guidonia
Montecelio.
I
tagliandi
per
assistere
all’incontro
sono
disponibili
sul
circuito
Ciaotickets
con
i
seguenti
prezzi
(comprensivi
di
prevendita):
–
INTERO:
€13,50;
–
RIDOTTO
(DONNE,
UNDER
18,
OVER
65):
€9,50.
La
vendita
terminerà
venerdì
7
novembre
alle
ore
19:00.
Il
giorno
della
gara
non
sarà
possibile
acquistare
biglietti
per
il
settore
ospiti.