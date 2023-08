Marco Chiosa è amaranto

La Società Sportiva Arezzo è lieta di poter annunciare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Marco Chiosa.

Classe 1993, Chiosa è cresciuto nel vivaio del Torino passando poi alla Nocerina (Lega Pro, 30 presenze e un gol), Bari (serie B, 25 presenze), Avellino (serie B, 62 presenze), Perugia, Novara (serie B, 65 presenze e un gol) e quindi Virtus Entella. Con il club di Chiavari ha raggiunto quota 143 presenze tra serie B e serie C, vincendo un campionato di Lega Pro.

Chiosa arriva in amaranto legandosi al Cavallino con un accordo biennale con opzione per il terzo anno. A Marco un caloroso benvenuto tra le fila del club amaranto.



Nell’occasione la Società Sportiva Arezzo tiene a precisare che non esclude ulteriori movimenti sia in entrata, sia in uscita, da qui al 1° settembre, termine ultimo della campagna trasferimenti. Ecco perchè solo dopo tale data i direttori del Cavallino saranno disponibili per rilasciare interviste in merito alla campagna trasferimenti in una apposita conferenza stampa che sarà indetta nei tempi e modi opportuni.









L’articolo Comunicato ufficiale | Marco Chiosa proviene da SS AREZZO.