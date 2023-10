Parità nel derby, un gol per parte tra Arezzo e Pontedera

Nel vivace derby toscano tra l’Arezzo e il Pontedera, entrambe le squadre hanno dato il massimo sul campo per aggiudicarsi la vittoria.

Il risultato finale, 1-1, riflette l’equilibrio e la determinazione di entrambe le squadre durante l’intera partita.

Il primo tempo ha offerto una serie di emozioni e colpi di scena fin dall’inizio. Al 2′, l’Arezzo ha subito un duro colpo con l’infortunio al ginocchio di Masetti, costretto ad abbandonare il campo. La sua sostituzione con Polvani ha portato a una riorganizzazione difensiva.

L’Arezzo è comunque passato in vantaggio all’11’ con un gol di Mawuli, primo gol in maglia amaranto, che ha sfruttato una respinta corta del portiere del Pontedera dopo un cross rasoterra di Pattarello. Tuttavia, il Pontedera non ha perso tempo per reagire: al 14′, Ianesi ha premiato l’inserimento di Catanese in area, ma il suo cross insidioso è stato allontanato da Coccia.

La partita è stata caratterizzata da un’intensa lotta a centrocampo, con entrambe le squadre che cercavano di prendere il controllo del gioco. Il primo tempo è terminato con l’Arezzo in vantaggio per 1-0, ma il Pontedera ha dimostrato di essere una squadra combattiva.

Nel secondo tempo, il Pontedera è tornato in campo con grande determinazione. Ianesi ha fatto alcune mosse tattiche, cercando di cambiare l’inerzia della partita. Il Pontedera ha creato alcune occasioni pericolose, ma Trombini ha dimostrato di essere in serata positiva.

Il Pontedera è stato premiato con il pareggio all’87’, quando Chiosa devia in porta un cross dalla sinistra. 1-1, ma non è finita. Nel primo minuto di recupero, un attaccante para il 2-1 amaranto sulla linea: è Nicastro a salvare sul tiro a colpo sicuro di Lazzarini.

La partita è stata intensa fino alla fine, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete decisiva. Con un pareggio meritato, l’Arezzo e il Pontedera si sono dimostrate squadre competitive e determinate nel derby toscano.