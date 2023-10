Carrarese-Pontedera, i biglietti per il derby di Coppa Italia

In occasione della gara CARRARESE vs PONTEDERA valida per la Coppa Italia di Serie C in programma mercoledì 04/10/2023 c/o Stadio Dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri di Carrara con inizio alle ore 16:15, sono disponibili i biglietti per il pubblico interessato.

I tifosi ospiti potranno acquistare in prevendita i biglietti di SETTORE OSPITI con le seguenti modalità:

– online sul sito http://www.etes.it oppure in tutti i punti vendita abilitati del circuito Etes Come on Web.

PREZZI DEI BIGLIETTI

INTERO € 10,00 più diritto di prevendita;

La prevendita per il settore ospiti sarà attiva DA DOMENICA 01/10/2023 e FINO ALLE ORE 19.00 di MARTEDI’ 03/10/2023.