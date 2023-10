Due costole rotte per Luca Trombini

Il portiere amaranto Luca Trombini è stato costretto ad uscire in barella a metà del primo tempo di Ancona-Arezzo, a causa di uno scontro di gioco in occasione della rete del vantaggio dei padroni di casa.

E’ stato subito trasferito in ospedale ad Ancona per gli accertamenti necessari, che hanno evidenziato la frattura di 2 costole, oltre ad uno pneumotorace. Il calciatore dovrà quindi essere sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico per la riduzione del problema al polmone. I tempi di recupero dovranno essere valutati successivamente