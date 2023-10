Alberto Aquilani presenta il match di Venezia

Dopo due gare casalinghe racchiuse in quattro giorni il Pisa Sporting Club torna a viaggiare; destinazione lo Stadio “Penzo” di Venezia per la sfida con gli arancioneroverdi padroni di casa in programma domani (ore 16.15).

Una gara che il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani ha così presentato nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Da questa partita mi aspetto una reazione di orgoglio dopo la sconfitta col Lecco che, nel risultato, ci ha penalizzato molto. Abbiamo bisogno di continuità perché la strada intrapresa è quella giusta ma il risultato rappresenta una parte importante nel calcio; il focus è quello di lavorare forte per migliorare sotto ogni aspetto. Globalmente il gruppo sta bene, la squadra in generale sta bene ma sappiamo di affrontare una candidata a stare tra le primissime; il Venezia è una squadra forte, con un allenatore molto bravo e tanta qualità, per cui per cercare di fare la nostra partita va dato qualcosa in più“.