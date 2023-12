La notte è amaranto! Arezzo-Perugia 2-0

Nella cornice suggestiva del Comunale pieno come per i grandi eventi, l’Arezzo ha festeggiato una vittoria storica contro il Perugia, riaprendo il capitolo derby dopo 15 anni di attesa. Lunedì 19 dicembre 2023 entrerà come data da ricordare nella vita dei tifosi amaranto.

Il risultato finale di 2-0 è stato decretato da una rete per tempo: Risaliti ha sbloccato il match con un colpo di testa vincente su calcio d’angolo di Guccione al 35′, mentre Gucci ha sigillato il successo con un gol nel recupero.

La partita ha visto una fase iniziale di studio, con il Perugia che ha cercato di rendersi pericoloso su calcio d’angolo, ma Vulikic ha mancato l’occasione con un colpo di testa alto. Il Comunale si è acceso quando, al 35′, Risaliti ha segnato il gol del vantaggio, sfruttando al meglio un corner di Guccione.

Il momento chiave della partita è arrivato cinque minuti dopo, quando Lisi del Perugia ha ricevuto un cartellino rosso per un fallo su Renzi. La squadra ospite ha così chiuso il primo tempo in inferiorità numerica.

Nella ripresa, nonostante la superiorità numerica, l’Arezzo ha dovuto fare i conti con le difese avversarie. Pattarello ha tentato la conclusione da fuori area, ma il portiere avversario ha respinto. Nonostante il controllo della partita, l’Arezzo ha rischiato su un colpo di testa di Seghetti che ha sfiorato il palo.

La situazione è poi precipitata per il Perugia quando Seghetti ha ricevuto la seconda ammonizione, riducendo la squadra in nove uomini. L’Arezzo ha sfruttato la superiorità numerica e ha chiuso la partita nei minuti di recupero con il gol di Gucci, portando a casa una vittoria tanto attesa e preziosa.

Gli highlights

Con questa vittoria nel derby, l’Arezzo festeggia non solo il ritorno al successo contro il Perugia ma anche tre punti fondamentali in classifica. Un regalo natalizio anticipato per i tifosi amaranto che non potranno dimenticare facilmente questa giornata di festa calcistica.