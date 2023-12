Gli azzurri in visita al reparto di pediatria dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli

Il Natale continua a colorarsi di azzurro: una delegazione della squadra azzurra formata da Francesco Caputo, Alberto Grassi, Filippo Ranocchia e Stiven Shpendi, ha visitato ieri pomeriggio il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, consegnando panettoni e doni azzurri ai piccoli pazienti del reparto e alle loro famiglie.

Un appuntamento ormai consueto per i gli azzurri, da sempre promotori di iniziative per regalare un sorriso a chi vive queste festività natalizie in maniera, purtroppo, meno fortunata.